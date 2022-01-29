Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan aile, sobadan çıkan gaz sebebiyle zehirlendi. Anne ve bebeği olay yerinde hayatını kaybederken, baba ve 5 yaşındaki kız çocuğu tedavi altına alındı.

AİLEYE ULAŞAMAYAN KOMŞULARI EVE GİDİNCE KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Kadriye Mahallesi'nde yaşayan Ferhat (41) ve Yasemin Yüceay'a (34) komşuları telefonla ulaşamayınca, evlerine gitti. Kapıyı da kimsenin açmaması üzerine polise ihbarda bulunuldu. Adrese gelen polis ekipleri anne ve 1 yaşındaki bebeği Yasin'i yatak odasında, baba ve 5 yaşındaki kızı İkra'yı da başka bir odada yerde hareketsiz halde buldu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri anne ve bebeğinin hayatını kaybettiğini tespit ederken, baba ve kızı evde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cenazeler savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Baba Yüceay'ın bir otelde çalıştığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle 3 gündür evde ailesiyle karantinada olduğu öğrenildi.

Adıyaman’da 10 kişi soba gazından zehirlendi Adıyaman’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 10 kişi hastanelik oldu.

Niğde'de soba gazından zehirlenen 2 kardeşten biri öldü Niğde'nin Çamardı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kardeşten biri hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta soba faciası: 1 ölü Kahramanmaraş’ta bir şahsın evinde ölü bulunmasının ardından, soba zehirlenmesi yaşayıp yaşamadığı ihtimali araştırılıyor. evinde ölü bulundu. Şahsın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Sobayı tinerle yakan çocuk feci şekilde can verdi Diyarbakır'da 10 yaşındaki Doğan Gül, sobaya tiner dökünce alevler üzerine sıçradı. Gül, yanarak can verdi.