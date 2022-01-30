Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesi'nde acı bir olay yaşandı. Yabancı uyruklu E.M. (27), 10 aylık bebeği A.E.M'ye sabah süt içirip yatırdı. Bir süre sonra içini kötü bir his kapladı. Odaya giden genç kadın, çocuğunun nefes almadığını fark etti. Panikle 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. A.E.M'nin ölüm sebebi otopsi ile belli olacak.

2 bin yıllık mumyanın karnındaki bebek ortaya çıktı Bilim insanları, 2 bin yıllık bir mumyayı analiz ederken şok oldu. Çünkü yüzyıllar önce ölen kadının karnındaki doğmamış bebeğinin kalıntıları ortaya çıktı.

Anne bebek ölümlerine ‘dur’ diyecek Türk ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından parasal olarak desteklenen projelerde anne karnında MR çekimini mükemmelleştirecek teknikler üzerinde çalışmalar yapan Dr. Türk doğru doğum zamanını belirlemeyi ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesini hedefliyor.

Sandığınızdan daha tehlikeli: Hamilelikte grip bebek ölümlerine neden olabilir Hamilelikte geçirilen gribin vücuttaki bazı etkileri dolayısıyla ilerleyen haftalarda erken doğum, düşük, anne karnında ölüm gibi sonuçlara neden olabileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Melih Arslan, anne adaylarına uyarılarda bulundu.