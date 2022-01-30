Türkiye Gazetesi

Selçuklu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 24 yaşındaki A.S., 61 yaşındaki annesi Elife Sevinç ile gece saatlerinde tartışmaya başladı.

ANNESİNİ İTEKLEDİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.S., annesini itekleyerek düşmesine neden oldu. Yere düşen Elife Sevinç kafasını beton zemine çarparken, kavga sonrası A.S. odasına gitti.

Balkona çıkan anne Elife Sevinç ise bayılarak yere yığıldı.

SABAH BALKONDA BULDU

Sabah annesini balkonda yatar vaziyette gören A.S., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Elife Sevinç'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri adreste inceleme yaptı.

Kadının başındaki kanamayı fark ederek incelemelerini derinleştiren polis, alınan ifadeler doğrultusunda A.S.'nin annesi ile gece kavga etmesi sonucu iteklediğini ve annesinin düştüğünü tespit etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Daha sonra Elife Sevinç'in ilerleyen saatlerde hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan A.S., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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