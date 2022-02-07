Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Zihnin gün içinde tehlikeli algıladığı olaylarda sinir sistemi adrenalin hormonu salgılar ve vücut “alarma” geçer. Stresle başa çıkabilmek için sebep olan şeyi tespit etmelisiniz. Kaynağına yoğunlaşmanız, onunla baş etmek için yöntemler bulmanızı kolaylaştırır. Stresli olduğunuz, kalp atışlarınızın hızlandığı anlara dair düzenli günlük tutabilirsiniz. Bu kayıtlar sizin farkındalığınızı artıracaktır. Nefes ve gevşeme egzersizleri de stres düzeyinizi kontrol altına almanızı sağlar. Çocuk ve gençleri etkisi altına alan stres için ise çocukların can kulağıyla dinlenmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar “İletişimde odak noktanız çocuğunuz olmalı. Sözünü kesmeden, yargısız kendisini ifade etmesine imkân tanımalısınız” diyor.

Strese girdik tatlı yedik Psikolog Ezgi Dokuzlu, "Karbonhidrattan zengin besinler mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin artışına sebep olduğundan stres veya kaygı durumunda kendimizi iyi hissetmemizi sağlar" diyerek pandemi döneminde tatlı sevmeyenlerin bile şekerli gıdalar tüketmeye başladığını belirtti.

Piyasada ilk: Saat değil stres-ölçer Son günlerin hit filmi Don't Look Up'ta yer alan uygulamaya benzer bir cihaz geliştirildi. Saat gibi bileğe takılan ve vücudun stres seviyesini ölçen yüksek teknolojili cihazın bu konuda piyasada bir ilk olduğu ifade edildi.