Türkiye Gazetesi

Samsun'da emniyet tarafından durdurulan yolcu otobüsnde yapılan aramada bir kadının çantasında 5 tane tabnca çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Rize'den Samsun'a giden yolcu otobüsünü Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerindeki polis uygulama noktasında durdurdu. Otobüste yapılan aramada S.G.(25) adlı genç kadının bavulunun içinde 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 5 adet şarjör ele geçirildi.



SİLAH KAÇAKÇILIĞINDAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Olayla ilgili S.G. adlı genç kadın KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "silah kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.G. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Buzdolabından silah çıktı Hatay’ın İskenderun ilçesinde yağma suçundan aranan 2 şahsın evlerine düzenlenen operasyonda buzdolabına gizlenmiş 2 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.



Üzerinden 3 tabanca çıkan şahsın evinden ise cephaneliğe yetecek silah çıktı Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde ve ardından evinde yapılan aramada cephaneliğe yetecek kadar silah ve mühimmat ele geçirildi.