Türkiye Gazetesi

Yeni sezon balıkçılar için hareketli başlasa da oğuk havaların etkisi ve artan maliyetler balık fiyatlarına olumsuz yansıdı. Elazığ Kapalı Çarşıda tezgahlardaki balık fiyatlarının yüksek olması vatandaşı etkilediği gibi esnafın da işini durma noktasına getirdi. Tarihi çarşıda hamsi ve istavritin kilosu 40, palamutun ise 45 liradan satışa sunuluyor.

"İŞLER YARI YARIYA DÜŞTÜ"

Sezon başında balığın fazla çıktığını belirten balıkçı Taylan Öztürk, “Hamsi, istavrit boldu. Hava şartları nedeniyle balık biraz çekildi. İster istemez bu da fiyatlara yansıdı. Bu balık fiyatlarını arttırdı. Şu anda balık fiyatları çok yüksek. Fiyatlar yüzde 100 arttı. Eskiden 5 nüfuslu bir aile 2 kilo alıyordu, şuan gelip bir kilo anca alıyor. İşlerimiz yarı yarıya düştü” diye konuştu.

"FİYATLAR ÇOK YÜKSELDİ"

Balık fiyatlarının çok yüksek olduğunu aktaran Çarşı esnaflarından Adem Kavakcı, “Mazota zam gelmesi, hava şartlarının bozuk olması ve balığın çıkmaması tezgah fiyatlarına yansıdı. Bu sene balık sezon başlarında bereketli çıkıyordu, sonradan hava şartlarından dolayı azalmaya başladı. En çok tercih edilen balıklar ise hamsi, istavrit, oluyor. Hamsi fiyatları kilosu 35-40, istavrit 40 lira, göl balıklarında ise sazanın kilosu 30 turnanın ise 45 liradan satılıyor” dedi.

Hamsi hem balıkçıların hem vatandaşın yüzünü güldürdü Giresun'da soğuk havanın ardından bol miktarda avlanan hamsi, hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzünü güldürdü.

Hamsi ihracatı azaldı Türkiye’den bu yılın Ocak ayında 12 ülkeye yapılan hamsi ihracatından toplam 101 bin 486 kilogram karşılığı 485 bin 884 dolar döviz girdisi elde edildi. En fazla hamsi ihracatı Fransa’ya, en az ihracat ise Kenya’ya yapıldı. Bir önceki yılın aynı döneminde hamsi ihracatından 920 bin 17 dolar döviz girdisi sağlanmıştı.