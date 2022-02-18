Yunanistan'ın mültecilere zulmu devam ediyor. Türk Sahil Güvenliği, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 76 düzensiz göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 39 düzensiz göçmeni kurtardı.
Dikili açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik botta da 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Çeşme açıklarında da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen can salları içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarını alan ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 2 can salı içerisindeki 37 düzensiz göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmenlerden kan donduran pretosto! Ağızlarını diktiler Meksika'nın güney sınırında bekleyen binlerce göçmen, ABD'ye girebilmek için Ulusal Göç Enstitüsü'nün (INM) önünde ağızlarını dikerek açlık grevine başladı.
İzmir açıklarında 588 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 588 düzensiz göçmen Yunanistan unsurlarınca geri itildi. Mültecilerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti.