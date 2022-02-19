Türkiye Gazetesi

Bursa'da 10 yıl önce fabrikada çalışırken hobi olarak keklik ve sülün yetiştirmeye başlayan Duat Köprücü, elinde fazla olan keklik ve sülünleri kesip satmaya başladı. Kuşlara olan talebin fazla olduğunu gören Köprücü, fabrikadaki işinden ayrılıp tamamen üretime yöneldi. Yılda 12 bin üretim yapan ve bunları kesip satan girişimci, yurt dışından da büyük talep gören keklik ve sülünlerden önümüzdeki yıl 100 bin adet üretmeyi planlıyor.

TANESİ 190 LİRADAN ALICI BULUYOR

Temizlendikten sonra 350 ila 500 gram ağırlığında gelen keklikler 140 liradan satılırken, 500 ila 900 gram ağırlığında gelen sülünler ise 190 liradan alıcı buluyor. Bu kuşların etleri birçok hastalık için de tercih edilirken, tadı yiyenler tarafından çok beğenilen keklik ve sülün etine talep her geçen gün artıyor.

"TALEPLERE YETİŞMEKTE ZORLUK ÇEKİYORUM"

Bu işe hobi olarak başladığını ifade eden Suat Köprücü, "Yetiştirdiğim keklik ve sülünlere talep fazla olunca fabrikadan ayrılıp bu işi yapmaya karar verdim. Şimdi yılda 12 bin adet üretim yaparak bunların etlerinin satışını yapıyorum. Sadece yurt içine değil yurt dışına da gönderiyorum. Birçok hastalık tedavisi için tüketilen keklik ve sülün eti ayrıca lezzetli olduğu için de tercih ediliyor. Önümüzdeki yıl 100 bin adet üretim yapmayı düşünüyorum. Talep çok fazla, taleplere yetişmekte zorluk çekiyorum. Fiyatlar ise keklik eti adet fiyatı 140 lira sülün ise 190 liradan satmaktayım" dedi.

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