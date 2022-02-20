Türkiye Gazetesi

Türkiye’den Bulgaristan’a dönüşlerde uygulanan PCR testi zorunluluğunun kaldırılması Edirne'de hareketliliğe neden oldu. Araçlarıyla ve tur otobüsleriyle Edirne'ye akın eden Bulgarlar, özellikle cuma, cumartesi ve pazar günleri kente gelerek poşet poşet alışveriş yapıyor.

Bu hafta yine Edirne'ye akın eden ve kolilerle alışveriş yapan Bulgarlar, aldıklarını taşımakta zorlandı. Gıdadan giyime, ev eşyasından temizlik ürünlerine kadar birçok ihtiyacını Türkiye’den karşılayan Bulgarlar, artık ekmek ve suyunu da Edirne’den almaya başladı. Hafta sonu yaşanan turist yoğunluğuna bağlı olarak otoparklarda yer kalmazken, çarşı, pazar ve alışveriş merkezlerinde de adım atacak yer kalmadı.

Bulgarlar tur otobüsleriyle Edirne'ye akın ediyor

"EKMEĞİMİZİ, SUYUMUZU ALIP GİDİYORUZ"

Alışveriş için Bulgaristan'dan gelen Yusuf Mümin, "Her şeyimizi Edirne’den aldık. Yiyecekten giyime kadar ne lazımsa alıyoruz. Her hafta geliyoruz. Arabayla geldik, bagajlarımızı doldurup döneceğiz" dedi.

Nurdan Çatova, "Kuzu eti aldık, dana eti aldık. Yağımızı, her şeyimizi aldık. Her zaman geliyoruz. Doldurup gidiyoruz. Ekmeğimizi, suyumuzu, deterjanımızı alıp gidiyoruz" derken Yılmaz Haluk ise "Bulgaristan’dan Edirne’ye alışverişe geliyoruz. Yemeni, ayakkabı, çanta, yiyecek, domates, pırasa, marul gibi sebzeler de alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekmekten suya, deterjandan meyve sebzeye kadar bütün ihtiyaçlarını Edirne'den karşılıyorlar

ESNAFA CAN SUYU

Pazar esnafı Alona Sozonova, "2 hafta kadar işlerimiz çok durgun geçti. Çünkü Bulgar gelmeyince çok fazla satış yapamadık. Bulgaristan’da PCR test zorunluluğunun kaldırılmasının ardından işlerimiz hareketlenmeye başladı" dedi.

Edirne esnaflarından Şenol Tuna, "İşlerimiz açıldı. Bulgarlar gelmeye başladığından beri satışlarımız arttı ve işlerimiz hareketlendi. Genellikle hafta sonlarını tercih ediyorlar. Cumadan pazara kadar çok yoğunluk yaşanıyor. O zamanlarda daha çok ilgi gösterip, daha fazla alışveriş yapıyorlar. Ciğer yiyorlar, alışveriş yapıyorlar. Tur otobüsleri de çok fazla var. Yüklü alışveriş yapıyorlar. Bu da bize can suyu oluyor" dedi.

Edirne’ye akın eden Bulgar turistler, ihtiyaçlarını alabilmek için birbirleriyle yarıştılar. Aldıklarını bavullara doldurup araçlarının bagajına yerleştiren Bulgar vatandaşlar, kentte yemek yedikten sonra Edirne’den ayrıldılar.

Edirne esnafından Bulgarlara kampanya: Alışveriş yapana PCR testi bedava Dolar kuru nedeniyle Edirne’ye akın eden Bulgaristan vatandaşları PCR testi zorunluluğu nedeniyle gelmemeye başlayınca esnaf çareyi kampanyada buldu. Kent esnafı bin TL alışveriş yapan Bulgaristan vatandaşlarının PCR testi ücretlerini karşılayacaklarını açıkladı.