Türkiye Gazetesi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

ADRESTE ARAMA YAPILDI

Çalışmalar kapsamında dün Kepez ilçesinde bulunan bir adreste ve kapalı kasa kamyonette sigara yapımında kullanılan çok sayıda makaron ve makarona basılmış sigara depolandığı bilgisi alınması üzerine adreste arama yapıldı. Yapılan aramada 3 milyon 543 bin 600 adet gümrük kaçağı boş makaron, 27 bin 760 içi tütünle doldurulmuş makaron, 251 kilogram tütüne el konulmuştur.

1 MİLYON 200 BİN TL DEĞERİNDE MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Ele geçirilen eşyaların maddi değerinin yaklaşık 1 milyon 200 bin TL değerinde olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 3 şahıs hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamında işlem yapıldı.

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