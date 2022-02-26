Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Bozarmut Mahallesi’nde evli ve iki çocuk babası Samet Bulut’un (48) Cuma günü işe gitmemesi üzerine endişelenen ailesi kendisini aramaya başladı.

AİLESİ DEFALARCA ARADI

Kız kardeşi ve ailesi defalarca Samet Bulut’un telefonunu aramasının ardından telefon sesini duyan aile, evin arka tarafında ahşap bir eski yapıda intihar eden Bulut’un cansız bedenini buldu.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Bulut’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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