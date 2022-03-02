Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 2 Mart 2022 hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre sağanak ve kar yağışı ülke genelinde etkili olmaya devam edecek. Özellikle Akdeniz bölgesinde bulunan illeri uyaran Meteoroloji Adana, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye için turuncu kodlu uyarı verdi.

SAĞANAK VE KAR BEKLENİYOR

Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yurdun kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun bir bölümünde yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Ege Bölgesi, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağışların kuvvetli ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde, Antalya’nın doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

2 Mart 2022 hava durumu tahmin haritası

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey, iç ve batı kesimlerde kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Akdeniz ile zamanla Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

34 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KOD

Öte yandan, kuvvetli sağanak ve fırtına beklenen, Adana, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye için 'turuncu' kodlu uyarı yayınlandı. Yoğun kar yağışı beklenen Afyonkarahisar, Ankara, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Hakkari, Isparta, Kırşehir Konya, Muğla, Muş, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Şırnak, kuvvetli rüzgar ve sağanak beklenen Mersin, zirai don beklenen Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, kuvvetli rüzgar beklenen Niğde, Sivas, Karaman, Kayseri, için ise 'sarı' uyarı yapıldı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden sonra merkez ve doğu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor) 5

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 6

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde il merkezi ile güney çevreleri hafif sağanak yağışlı 10

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Diyarbakır: Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Meteoroloji'den yoğun kar ve fırtına uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yurdun bazı bölgelerinde yoğun kar ve fırtına bekleniyor.