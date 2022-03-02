Türkiye Gazetesi

İstabul'da feci bir kaza meydana geldi. TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Edirne istikametinde ilerleyen kamyonet sürücüsü, arızalanan aracını emniyet şeridinde park etti. Kamyoneti çekmek için yardıma başka bir araç geldi.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Aynı mevkide ilerleyen Erol Ö'nün kullandığı kamyon da arızalanan kamyonete çarptı. Kazada, yardıma gelen araç ile kamyonet arasında bulunan İbrahim Can Y. hayatını kaybederken, İbrahim T. ve Halil İbrahim A. yaralandı.

Esenyurt meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden İbrahim Can Y.'nin cenazesi de morga gönderildi.

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde otoyolda trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü.

Esenyurt'ta dehşet anları! Falçatayı kafasına sapladı Esenyurt’ta kağıt toplayıcılığı yapan yabancı uyruklu 4 şahıs, akrabaları olduğu öğrenilen bir gence falçata ve sopalarla saldırdı. Saldırganlar, bir esnafın müdahalesi sonrasında motosiklete binerek kayıplara karışırken, ağır yaralanan genç kanlar içerisinde yere yığıldı.

Esenyurt'ta akaryakıt istasyonunda yangın Esenyurt'ta bir akaryakıt istasyonunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Esenyurt'ta İETT otobüsü alev topuna döndü Esenyurt'ta İETT otobüsü park halindeyken motorunun alev alması sonucu yanmaya başladı. Çevrede bulunan diğer araçlara da sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda 3 otobüs hasar gördü.