Türkiye Gazetesi

Ehliyeti olmayan 18 yaşından küçük sürücü M.Y., iki aracın arasından geçmek istedi. Araçları geçemeyen sürücü önce yanında bulunan beton mikserine ardından yol kenarında bulunan İETT otobüsüne çarparak durabildi. Kazada araçta sıkışan şahıs ile birlikte 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, polis, 112 acil ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

ANNESİ FERYAT ETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan Arda B.’yi kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa sürede araçtan çıkartılan Arda B.’nin anne ve babası kazayı duyunca olay yerine geldi. Oğlunun araçta sıkıştığını gören Arda B.’nin annesi feryat etti. Arda B., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Araçta bulunan diğer kişiler de sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kazada yaralanmıştı, ölüm haberi 14 gün sonra geldi Antalya'da 14 gün önce meydana gelen kazada yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'daki feci kazada liseli Ömer canından oldu Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen kazada kamyonetin çarptığı 14 yaşındaki liseli Ömer olay yerinde can verdi.