Türkiye Gazetesi

Edirne'de bir restoranda koruma görevlisi olarak çalışan Özkan Makas, 44 yaşındaki arkadaşı Mehmet Ramiz Nevrekop'a tokat attı. Tokat sonrası bayılan Nevrekop, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

16 Şubat'tan bu yana yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ramiz Nevrekop, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞAKALARA SİNİRLENİP TOKAT ATMIŞ

Makas'ın arkadaşına birkaç kere tokat atması güvenlik kamerasına görüntülerine yansımıştı. Gözaltına alınan Makas, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Makas, ifadesinde arkadaşı Nevrekop'un montunun rengiyle ilgili yaptığı şakalara sinirlenmesi sonrası tokat attığını belirtmişti. Nevrekop, kentteki bir motosiklet kulübünün başkanlığını da yürütüyordu.

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