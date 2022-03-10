Türkiye Gazetesi

Türkiye, Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girerken uzmanlar da uyarı üstüne uyarı yapıyor. Orta Akdeniz'den gelen ılık ve yağışlı havanın Balkanlar üzerinden gelen kuvvetli ve soğuk yağışlı hava kütlesiyle birleşeceğini belirten uzmanlar "Marmara, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Kuzey İç Ege ve Göller Bölgesi'nde rekor düzeyde kar yağışları görülebilir. Yağışların 13 Mart'ı kapsayacak şekilde 5-6 gün boyunca devam etmesini bekliyoruz. Özellikle İstanbul'da yoğun kar yağışı beklentimiz var. Hatta İstanbul'da 1987 yılının mart ayında görülene benzer bir kar yağışı olabilir. İstanbul merkezde 40-50 santimetre kalınlıkta kar görebiliriz. Yüksek kesimlerde bir metreyi geçebilir. Son yılların en sert kışı yaşanabilir" dediler.

OKULLAR TATİL, SEFERLER İPTAL

İstanbul'da tüm okullar 14 Mart'a kadar tatil edildi. Güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel idari izinli sayılacak. Marmaray seferleri 9-13 Mart arasında gece saat 02.00'ye kadar sürecek. Metro, füniküler ve tramvay hatlarında bazı seferler pazar günü saat 02.00’ye kadar uzatıldı.

Motokuryelerin bugün çalışması yasaklandı. THY de İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'deki 205 seferini iptal etti.

Kars, Tunceli, Kocaeli ve Bayburt'ta da okullar tatil edildi.

ELEKTRİK İÇİN SIKI TEDBİRLER ALINDI

İstanbul ve çevre illerde vatandaşların elektrik arzında sıkıntı yaşamaması için Enerji Bakanı Fatih Dönmez, bölgedeki elektrik dağıtım şirketlerine hazırlıklarını tamamlamaları yönünde talimat verdi.

İstanbul’da Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ acil eylem planını devreye aldı. Şirket, sahadaki personel sayısını yüzde 35 artırdı. Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ ise gerekli donanım, malzeme ve araçlarını hazır hale getirdi. Bursa Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerindeki şirketler de teyakkuza geçti.

Gece saatlerinde başlayacak: Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı Meteoroloji, Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Konya'da yoğun kar yağışı, Güneydoğu Anadolu, Antalya’nın doğusu ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Söz konusu yapışların gecenin ilk saatleri ile birlikte başlayacağı öngörülüyor.