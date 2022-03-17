Türkiye Gazetesi

Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Diyarbakır, Batman ve Siirt için kar yağışı uyarısı yaptı. Cuma gününden itibaren başlaması öngörülen yağışların, cumartesi itibariyle son bulacağı tahmin ediliyor.

BUZLANMA, DÖN VE ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, cuma gününden itibaren Diyarbakır'ın Kulp ve Lice, Çüngüş, Çermik, Ergani, Dicle, Hani; Batman'ın Sason ve Kozluk; Siirt'in Baykan, Şirvan, Pervari ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Bölgenin kuzey kesimlerinde cumartesi günü etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarından dolayı meydana gelmesi beklenen buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar ile eğimli bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji gün verdi: Kar yağışı tekrar geliyor (17 Mart 2022 hava durumu) Meteoroloji son dakika uyarısında bulundu, İstanbul'da kar yağışı beklendiğini açıkladı. Yurt genelinde bugün etkisini hissettirecek olan sağanak, havaların soğuması ile yerini kar yağışına bırakacak. İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışının Pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji gün gün açıkladı! İstanbul ve çok sayıda ile kar uyarısı Meteorolojinin yayınladığı haftalık haritaya göre Cuma gününden itibaren İstanbul'da kar yağışı tekrar etkili olmaya başlayacak. Kar yağışının 4 gün boyunca etkili olması bekleniyor. Kar yağışı ülkenin büyük bir bölümünde etkili olacak.

Meteoroloji uyardı! Soğuk hava ve yağışlar geri dönüyor Meteoroloji, önümüzdeki günlerde yurdun doğu kesimlerinde soğuk hava ve yağışların yeniden etkili olacağını duyurdu.