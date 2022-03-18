Türkiye Gazetesi

Meteoroloji son dakika uyarısında bulundu, yurt genelinde etkili olan soğuk hava ile başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarı veren Meteoroloji, vatandaşları etkisini artıracak kar yağışına dair uyardı. İstanbul'un birçok bölgesinde etkisini hissettirmeye başlayan yağışların, ilerleyen saatlerde etkisini artırarak pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimlerde ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA KAR KAÇ GÜN SÜRECEK?

İstanbul'da bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artıracak. Yarın ve pazar günü ise kent genelinde yoğun kar yağışı hakim olacak. Pazartesi günü sıcaklığın biraz yükselmesiyle yağışın karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor. İstanbul'da salı günü ise kar yağışı beklenmiyor.

"ESKİ KIŞLARI ANDIRAN BİR HAVA OLACAK"

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tipiye dikkat! Yarın özellikle Avrupa yakasında rüzgar çok kuvvetli. Akşama doğru iyice kuvvetlenecek. Kar fırtına ile birlikte tipiye dönecek..." uyarısında bulundu.

Ökten, "İstanbul ve diğer kar beklediğimiz şehirlerde kar yeni başladı. Her geçen saat daha güçlü kütleler gelecek. Öğleden sonra ise rüzgar çok kuvvetlenecek. Eski kışları andıran bir hava olacak. Yarın da kar etkili..." dedi.

Kerem Ökten Twitter hesabından İstanbulluları uyardı

18 MART HAVA DURUMU

18 Mart 2022 hava durumu tahmin raporuna göre; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin, Adana'nın kuzey ve batısı, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların gece saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Hopa çevrelerinde, yarın Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, İstanbul, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman’ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor.

İSTANBUL VE BİRÇOK KENTE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, İstanbul, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman’ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

18 Mart 2022 hava durumu tahmin haritası

OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul'da bugün özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen kar yağışı öncesinde okullar tatil edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kar yağışına yönelik alınan tedbirleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul Valiliği tarafından kar yağışı öncesinde alınan tedbirler şu şekilde:

"18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar;

1. ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına,

2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine,

3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

4. 18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır."

Kar yağışı altındaki D-100 karayolu havadan görüntülendi

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN İSTANBULLULARA ÇAĞRI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün beklenen kar yağışı dolayısıyla vatandaşlardan toplu taşımayı kullanmalarını istedi. Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Yarın bütün İstanbullu hemşerilerime, azami sayıda toplu taşımayı kullanmalarını tavsiye ediyorum. Eğer zaruret yoksa araçlarıyla dışarı çıkmamalarını da öneriyorum. Yılın belki de son kar yağışını birlikte göreceğiz. Dolayısıyla bir günü daha, bir mesai gününde en tedbirli şekilde geçirmemiz gerçekten işlerimizi kolaylaştıracak" dedi.

İstanbul'da yarın sabah itibarıyla kar yağışının etkisini göstermesini beklediklerini dile getiren İmamoğlu, "Hem cuma günü trafiği, hem karla mücadelenin gerçekten kolay olmadığı bir kentte olduğumuzun hepimiz farkındayız. Yarınla başlayan kar yağışı cumartesi şiddetini artırarak devam edecek. Pazar günü de yine kar yağışı sürecek. Dolayısıyla bu hafta sonunu da sorunsuz geçirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı 1

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 3

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 9

Adana: Çok bulutlu, Kuzey ve batısı yerel olmak üzere sağanak yağışlı 14

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 18

Samsun: Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvvetli olması bekleniyor. 3

Trabzon: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. 3

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. -2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 6

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı: Cumartesi gününe kadar sürecek Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kar yağışı uyarısında bulundu. Söz konusu yağışların cumartesi günü etkisini kaybedeceği öğrenildi.