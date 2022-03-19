Türkiye Gazetesi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. Yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı.

Köprüden ücretsiz geçmek ve o anları da fotoğraflamak isteyen vatandaşlar köprüye akın etti. Ailesi ve arkadaşlarıyla köprü viyadüğünde duran vatandaşlar, araçlarından inerek hatıra fotoğrafı çektirdiler. Asya’dan Avrupa’ya geçiş tarafında yoğun araç kuyrukları oluştu.

KÖPRÜ BİZİ ÇOK ONURLANDIRDI

Yozgat’tan 1915 Çanakkale Köprüsü’nü görmek için gelen Habip Avşar, “1915 Çanakkale Köprüsü çok güzel olmuş. Ben Yozgat’tan hususi köprüyü incelemek için geldim. Köprü bizi çok onurlandırdı ve gururlandırdı. Ülkemize ve Çanakkale’ye ayrı bir değer katmış. İnanıyorum ki ülkemiz daha ileriki yıllarda şahlanacaktır” dedi.

ÇANAKKALE'YE İKİNCİ KÖPRÜ HAD SAFHADA

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu da etkileyerek köprü yoğunluğunun fotoğrafını paylaştı. Turan, fotoğrafa, 'Çanakkale'miz için 2. köprü had safhada sayın bakanım. Bu defa deniz altından bir geçiş istiyoruz" notunu düştü.

Hem tarih hem de simgelerin köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü bölgeye büyük oranda katma değer sağlayacak.

1915 Çanakkale Köprüsü dünya basınının gündeminde Dün açılışı yapılan 'Simgelerin köprüsü' 1915 Çanakkale Köprüsü Türkiye'de olduğu kadar dünya basınında da yankı uyandırdı.

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Vatandaş ne ödeyecek, devlet ne ödeyecek? İşte geçiş ücreti Dünyanın en uzun orta açıklıklı projesi olan 1915 Çanakkale Köprüsü, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açıldı. Dev eserini açılmasıyla “1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçiş ücreti ne kadar? Uzunluğu kaç KM? Nereden nereyi bağlıyor?” soruları sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözleşmede 15 Euro artı KDV olan köprünün geçiş ücretini 200 TL olarak açıkladı. Geçişlerin ilk hafta ücretsiz olduğu köprüden geçişler başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı rakamın perde arkasında ise devletin vatandaşa uyguladığı indirim vardı. İşte 1915 Çanakkale Köprüsü’nün geçiş fiyatı ve uygulanan indirimler.

'Simgelerin köprüsü' 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı Dünyanın en büyük asma köprüsü olma özelliğine sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçşleri başladı. Köprü'de araç geçişleri 1 hafta boyunca ücretsiz olacak.

Uzman isimler değerlendirdi: Çanakkale Köprüsü ülkeye büyük fayda sağlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde açılışı yapılan dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü uzmanların da gündeminde. Ortak görüş köprünün ülkeye büyük fayda sağlayacağı yönünde oldu.