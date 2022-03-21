Türkiye Gazetesi

Mersin Erdemli'ye bağlı kırsal Batısandal Mahallesin'de oturan 3 çocuk annesi Elif Ergün (32), bir anda ortadan kayboldu. Ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine jandarma ve AFAD arama kurtarma çalışması başlattı. Köylülerin de destek vermesi üzerine toplam 70 kişi, Ergün'ün izini sürdü. Köylü kadınlar "Elif senin için uğraşıyoruz. Bir ses ver Elif" diye bağırarak seslerini duyurmaya çalıştı. Ancak dört gündür bir sonuç elde edilemedi.

"GÖZYAŞLARIYLA ARIYORUZ"

Kadınlardan Elif Ercan "Komşumuzun kızı kayboldu. 3 tane çocuğu var, 4 gündür aranıyor. Çok soğuk günler oldu. Kadın, erkek, çocuk arıyoruz, bir haber yok. Yeri geliyor ağlıyoruz. Devletimizde burada, jandarma, AFAD, belediye, herkes geldi. Köpek ve drone da var. Ama bulamadık" dedi. Batısandal Muhtarı Sinan Ay ise kadının psikolojik problemleri olduğunu belirterek "20-25 yıldır zaman zaman evi terk ediyor. Normalde 2-3 günde bulurduk. Ancak şu ana kadar ulaşamadık" ifadelerini kullandı.