Türkiye Gazetesi

Japon turisti bıçaklayan arsız şahıs uslanmadı bu kez pompalı tüfekle birini vurdu. 2021 Eylül ayında 12 yıldır çıktığı dünya turu kapsamında Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kamp yapan Japon turist Shogan Kameda, D.B tarafından dişlerini fırçaladığı sırada bıçaklanmıştı.

POMPALI TÜFEKLE YOLDAN GEÇEN BİRİNİ YARALADI

Turisti bıçakayan şahıs yakalandı, tutuklandı ve cezevine gönderildi ancak cezaevinden çıkar çıkmaz tekrar suça karıştı. Elazığ merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, M.Z.Y. sokakta yürüdüğü esnada bir anda pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

Bacağına gelen saçmalar sonrası yaralanan M.Z.Y. çevredekilerden yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

19 YAŞINDA 9 SUÇ KAYDI VAR

Olay yerinde çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin 9 suç kaydı bulunan D.B. (19) olduğunu tespit etti. Polisin şüpheli şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

CEZAEVİNDEN KISA SÜRE ÖNCE ÇIKMIŞ

Öte yandan şüpheli D.B.’nin 13 Eylül 2021'de 12 yıldır dünya turunda olan ve Sivrice ilçesinde kamp yapan Japon turist Shogan Kameda’yı dişlerini fırçaladığı sırada bıçaklayan şahıs olduğu öğrenildi. Tutuklanan şüphelinin kısa süre önce cezaevinden çıktığı kaydedildi.

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