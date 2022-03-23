Türkiye Gazetesi

Ardahan’da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Çatılarda buz sarkıtları oluşurken sokaklar bomboş kaldı. Kentte etkili olan kar yağışı dün akşam etkisini kaybederek, yerini soğuk havaya bıraktı. Mart ayının sonlarında etkili olan dondurucu soğuklar vatandaşları olumsuz etkiliyor.

Göle ilçesinde soğuktan dolayı buz tutan çok sayıda araç çalışmadı.

GECE -17 DERECEDE

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da eksi 17, Göle'de eksi 22, Hanak'ta eksi 17, Çıldır'da eksi 18, Posof'ta eksi 10,9 ve Damal'da eksi 16,8 derece olarak kaydedildi.

Ardahan beyaza büründü Ardahan'da dün akşam başlayan ve etkisini artıran kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Ardahan -31,5'u gördü, şehir buz kesti Dün gece ısının sıfırın altında 31,5 dereceye kadar düştüğü Ardahan'ın Göle ilçesi, Türkiye'nin en soğuk kenti oldu.