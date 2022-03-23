Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, usulsüz kart kullanımının önüne geçmek için kontrollere başladı. Toplu ulaşım araçlarına, istasyonlara ve duraklara konuyla ilgili uyarı afişleri asılırken, İETT otobüsleri, metrobüs ve metrolardaki ekranlardan görsel olarak, anons sistemlerinden de sesli olarak uyarılar yapıldı.

3 BİN KART BLOKE EDİLDİ

Fiziki denetimlerin İstanbul genelinde yaygınlaştırılması için hat bazlı gezici denetim ekipleri oluşturuldu. Metro istasyonlarında başlatılan denetimler, İETT otobüslerinin içinde de yaygınlaştırıldı. Otomasyon sistemi ile aylık ortalama 8 bin şüpheli işlem tespit edildi. Ortalama 4 bin 500 kullanıcı SMS ile bilgilendirildi, 3 bin kart ise geçici olarak bloke edildi.

430 TL CEZA UYGULANDI

Usulsüz kullanım tespit edilen kart kullanıcılarına aylık tam mavi kart bedeli olan 430 TL ceza uygulandı. Tekrarlanan usulsüz kullanım sonrasında, kart imtiyazı belli süreliğine kaldırılacak ve adli süreç gibi yaptırımlar devreye girecek. Kurumsal kartların usulsüz kullanılması halinde ise ilgili kuruma bilgi verilerek kart sahibinin siciline işlenmesi gündeme gelecek.

İBB'nin İstanbulkart düzenlemesi UKOME'de reddedildi İBB'nin İstanbulkart düzenlemesi UKOME'de reddedildi. toplu ulaşıma yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam talebi reddedilirken öğrenci kartına yaş sınırlaması teklifi de kabul edilmedi.