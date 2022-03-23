Türkiye Gazetesi

Ankara'da bir kişi adliye binasına kurşun yağdırdı. Olay saat 17.30 saatlerinde Haymana ilçesinin Seyran Mahallesi’ndeki Ankara Caddesi üzerinde bulunan Haymana Adliye binasında meydana geldi. S.Ö (24) adlı şahıs adliye binasına 12 el ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri adliye binasında 12 adet mermi izini tespit etti. Mesai çıkışına denk gelen silahlı saldırıda yaralanan olmadı. Saldırıyı gerçekleştiren S.Ö. Haymana Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanırken şahsın emniyetteki ifadesine devam edildiği öğrenildi.

Belediye Başkanı Taş'a makam odasında silahlı saldırı Kastamonu’da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'ın, makam odasında silahlı saldırıya uğradığı açıklandı.

İstanbul'da İETT otobüsüne silahlı saldırı İstanbul Kağıthane'de bir İETT otobüsüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda otobüse 5 kurşun isabet ederken saldırının şoförle saldırgan arasında alacak verecek tartışması nedeniyle olduğu öğrenildi.