Türkiye Gazetesi

Kağıthane’de yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki İbrahim Eren araba çarpması sonucu canından oldu. Kaza, saat 08.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bulunan Ferman Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen adam, H.Ö.’nün kullandığı 34 TFA 39 plakalı ticari taksinin çarpması sonucu yola savruldu. Eren’e çarptıktan sonra kontrolden çıkan taksi de park halindeki araçlara çarparak refüje vurarak durabildi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan İbrahim Eren’i gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarlar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı adam kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ŞOFÖR BIRAKIP KAÇTI

Olayın meydana geldiği cadde üzerinde esnaf olan Harun Atakul, “Ben geldiğimde polisler falan vardı burada. Taksicinin çarptığı adamı ambulans ile götürmüşler. Burada duran 5 araç ardı ardına çarpmayla birbirine girmiş. Taksi de refüje savrulmuş ama aracı kullanan şoför bırakıp kaçmıştı. Ben geldiğimde yaralıyı ambulans götürdüğü için ben göremedim onu” dedi.



Öte yandan taksi sürücüsü H.Ö. ise polis ekipleri tarafından soruşturma için karakola götürüldü.