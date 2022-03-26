Türkiye Gazetesi

Görenleri şok eden görüntüler Eyüpsultan sahilinde meydana çıktı. 20'de fazla yunus balığı ölmüş bir şekilde sahile vurdu. Durumu gören vatandaşlar ise durumu hemen ekipelre bidlidirerek konunun araştırılmasını istedi. Vatandaşlardan biri Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında denizdeki kimyasal nedeniyle mi yunus balıklarının ölümlerinin olduğunu ve yetkililerin bunu araştırması gerektiğini belirtti.

YEM VERMEK İÇİN GİTTİ GÖRDÜĞÜ MANZARA ŞOK ETTİ

Eyülsultan'a bağlı İhsaniye Mahallesi Ağaçlı sahili arasında sokak hayvanlarına yem bırakmak için giden Gürkan Gazoğlu, onlarca ölü yunus balıklarının sahile vurduğunu gördü. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşayan Gazoğlu durumu jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Ne olduğunu anlamadığı manzara karşısında şaşkınlık yaşayan Gürkan Gazoğlu ise ölü yunus balıklarının yaşayıp yaşamadıklarını kontrol etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemeler sonrası kıyıya vurmuş ölü yunus balıklarını alarak incelemek üzere laboratuvara götürdü.

Eyüpsultan sahilinde kıyıya vuran 24 yunus balığını farkeden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi ve ekipler tarafından alınan örnekler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Yunus balıklarının ölüm nedeni araştırılıyor.

'YUNUSLARIN ÇOĞU KARAYA VURMUŞ'

Sokak hayvanlarına besleme yaptığı esnada gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşayan Gürkan Gazoğlu, “Biz Batı Karadeniz dediğimiz nokta da sokak hayvanlarını besliyoruz. Buraya hayvanları beslerken bir ihbar sonucu geldik. Geçenlerde 21 yunus saydık, bugün de sizle beraber keşfe çıktığımızda siz de gördünüz ki 22, 23 ve 24 olarak devam ediyor. Sahil hattında aşırı derecede yunus var. Çoğu da bu şekilde görüldüğü gibi karaya vurmuş halde ama neden olmuş? Geçen hatta ihbarını verdik biz bunun diğer yunuslar alındı ama bugünde yine geldiğimizde yunuslar sahil hattında bu şekilde biz arıyoruz, tarıyoruz hani canlı görürsek uzaklaştıralım diye ama maalesef galiba gece karaya vuruyorlar. Kurtlar iniyor, kurtlarda aç kaldıkları zaman ve diğer doğada yaşayan hayvanlar aç kaldıkları için parçalamışlar. Durum bundan ibaret, üzülüyoruz” dedi.

'NEDEN VURDUĞUNU ANLAMAK GEREKİYOR'

Konuya acilen müdahale edilmesi gerektiğini kaydeden Gazoğlu, “Bu konu ile alakalı yetkililerin acil müdahale etmesi gerekiyor. Çünkü hattı gördüğümüz zaman Karaburun’dan başlayıp aşağı ağaçlı noktasına kadar Karaburun sahile çok vurmuyor özellikle bu hatta vuruyor. Bunların neden vurduğunu gerçekten anlamak gerekiyor” şeklinde konuştu.

'KARŞIDA SAVAŞ VAR, ACABA SU DA KİMYASAL MI VAR'

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle karşı tarafından savaş bölgesi olduğuna işaret ederen Gürkan Gazoğlu, bu durumu yetkililerin araştırması gerektiğini vurguladı. Gazoğlu "Karşısı da bildiğiniz gibi savaş bölgesinin olduğu bir nokta acaba bir kimyasal mı var suda? Acaba bir şey oldu orada öldüler bu tarafa karaya vurdular. Tabi ki onu yetkililer çözerler. Gerçi bir tanesi otopsiye alınmış. İhbar olarak Jandarma konumu vereceğiz.

Gerekirse Sahil Güvenlik’e de haber verip karaya komple araştırmasını isteyeceğiz ki bu hayvanlara yazık günah ölüm sebepleri ne değerli bir varlık, normal balık değil bunlar. Yani sizi anlayan çok güçlü varlıklar. Nokta çok büyük, deniz hattından Sahil Güvenlik veya Jandarma’nın gezmesi gerekiyor. Zaten biz geziyoruz bulduğumuzda ihbarını yapıyoruz ama maalesef çevreye baktığımızda Karadeniz hattından gelen çöpler denizi de mahvetmiş” dedi.

Sahile vurmuş halde ve boyları 1 ila 2 metre 15 santim aralığındaki 24 yunus balığının kesin ölüm nedeni ise yapılan incelemelerin ardından belli olacak.

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