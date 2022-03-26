Türkiye Gazetesi

Büyükada’da bulunan tarihi Splendid Palace otelde yangın meydana geldi. 4 katlı tarihi otelin elektrik panolarında yangın çıktı. Otelde konaklayan vatandaşlar tahliye edilirken, çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tarihi otelde maddi hasar oluştu.

Öte yandan, tarihi otelin, Balkan Savaşları zamanında yeterli sayıda hastane olmaması yüzünden hastane olarak ve I. Dünya Savaşı’ndan sonra Rus askerleri ile onların ailelerinin konaklaması için kullanıldığı öğrenildi.

Manisa’da korkutan yangın Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki katlı metruk bir binada çıkan yangın paniğe sebep olurken yangında yaralanan olmadı.

Yangın çıkan apartmanda mahsur kalan çocuğun korku dolu anları Antalya’da bir apartmanın odun deposunda çıkan yangında yoğun dumandan dolayı evin 1. kat balkonunda ailesiyle birlikte mahsur kalan 10 yaşlarındaki çocuk, ellerini açıp ağlayarak dua etti. Çocuk, itfaiye erinin, "Yangın söndü ufaklık. Korkma" sözleriyle teskin edildi.