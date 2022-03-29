Türkiye Gazetesi

Küçükçekmece Adliyesi'nin 200 metre dışındaki açık otopark çıkış noktasında 24 Mart günü iki grup arasında silahlı çatışma çıkmış, olayda Selcan Selvi, Kadir Mendanoğlu, Nazım Sözer, Ercan Sözer hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralanmıştı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan 20 zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanarak bugün öğle saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti. Nöbetçi savcılıkta 12 şüpheli serbest bırakılırken, diğer şüpheliler ise sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Şüphelilerden 2'si hakimlik tarafından tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Küçükçekmece'de çatışma! Detaylar ortaya çıktı Küçükçekmece Adliyesi önünde çıkan çatışmada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi güvenlik gerekçesiyle gece saatlerinde ailelerine teslim edilirken, olayda hayatını kaybeden 4. kişinin cenazesinin de Adli Tıp'taki işlemlerine devam edildiği öğrenildi. 24 kişinin karıştığı 18 kişinin de gözaltına alındığı olayın detayları da ortaya çıkmaya başladı. İki grup arasında otopark devri ile ilgili yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle daha önce silahlı kavga çıktığı ve 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var Küçükçekmece Adliyesi'nin otoparkında iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, üç kişinin de yaralandığı ortaya çıktı.