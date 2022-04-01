Türkiye Gazetesi

Sakarya'da feci bir kaza meydana geldi, kontrolden çıkan aracın kamyonette çarptı 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Kaza, Erenler ilçesi Atatürk Bulvarı Emniyet Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. 41 YY 230 Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde park halindeki 54 AAY 526 plakalı Ford marka kamyonete arkadan çarptı.

Meydana gelen kazada, otomobil içerisinde sıkışan S.C.Ö. isimli şahıs hayatını kaybederken, M.İ., E.D, T.O., A.G., N.G. ve ismi öğrenilmeyen bir kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilirken, yaralılardan 2'sinni sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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