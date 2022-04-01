Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Karaıslah ve Soğukpınar arasındaki çam ormanlarında yangın çıktı. Çok sayıda ekip olay yerinde yangına müdahalede bulunuyor. Yangın Yönetim Aracı tarafından havadan kontrol edilen alanlarda ekipler ona göre yönlendiriliyor. Yangın bölgesine gelen Bursa Valisi Yakup Canbolat, açıklamalarda bulundu. Vali Canbolat, “Bizi üzen bir olay yaşıyoruz. Bahçesinden çıkan çalıları yakmak isterken başlayan yangın Karaıslah Mahallemizde şuan 3 ayrı noktada devam ediyor” dedi.

60 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Tahmini 50-60 hektar civarında alanın yangından etkilendiğini belirten Vali Canbolat, “İlk andan itibaren Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Jandarma Bursa İl Komutanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Harmancık Belediyesi ve Keles Belediyesi'nden gelen ekiplerle müdahaleye başlandı. Şu an itibariyle kısmi zamanlı olarak rüzgarda var. Şiddetli rüzgara da dönüşüyor. Yanmalar devam ediyor. Burada şu anki taktiksel olarak bizim çalışmamız bu yangının çevresini kuşatarak abluka altına almak ve sonra soğutma çalışmalarına geçmektir. Ama şu an için çevresini çevirmekle meşgulüz. İnşallah rüzgar da diner, ekiplerimiz tamamlandığı zamanda çevresini çevirip bu müdahale çalışmalarına sabaha kadar devam edeceğiz. Şu an itibariyle bölgede 22 arazör, 14 tanker, 1 loder, 2 greyder, 5 dozer, 10 ilk müdahale aracı ve 90 personelle yangına müdahale etmekteyiz” diye konuştu.

YASAK GELİYOR

Vali Canbolat, “Buradan belki şu çağrıyı yapmamız lazım. Kısa zamanda da biz önümüzdeki hafta, bu bahçelerdeki örtü, çöp ve çıkan dalların yakılmasını yasaklayan bir genelgeyi, genel emri de en kısa zamanda çıkaracağız. Bu sene yangın işi erken başladı. Vatandaşlarımız, orman yangınları çıkmaması konusunda belli bir hassasiyet göstermeleri gerekiyor. Çünkü ilimizde çok nitelikli orman var. Bursa’nın yüzde 45’i orman. Bütün vatandaşlarımızı hassas olmaya, duyarlı olmaya, bir yangın durumu söz konusu olduğunda da ivedi olarak ormanla, jandarmayla gerekli irtibata geçmesini istiyoruz. İnşallah kısa zamanda bir netice alırız diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

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