Türkiye Gazetesi

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Toluklar köyünde tarım arazisinde saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, ormanlık araziye sıçradı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen alevler, Külcüler ile Çırpılar köyü arasındaki ormanlık araziye kadar ulaştı.

Gece saatlerinde etkili olan lodos yangını daha da alevlendirdi. Bölgeye Balıkesir'den de takviye ekip geldi. Ekiplerın çalışmaları sürerken yangın, Çırpılar köyü yakınlarında Tarımsal Kalkınma Kooperatifi elmaların saklandığı soğuk hava deposu yakınlarına kadar geldi. Alevler tesislere 500 metre kadar yaklaştı.

Köylüler, elmaları ilaçladıkları tarım makinalarına su doldurarak yangına müdahale etmeye çalışıyor. "Özellikle Türkiye’nin batı bölgelerinde 31 Mart'tan itibaren etkili olan şiddetli lodosun hafta sonu da sürmesi bekleniyor. Lodosa bağlı düşük nem ve yüksek sıcaklıklar orman yangınları riskini artırıyor" şeklinde açıklama yapan Orman Genel Müdürlüğü, vatandaşların duyarlı olmasını istedi.

İzmir'deki orman yangını söndürüldü ​İzmir'in Dikili ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın çok sayıda ekibin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangında öldüğü düşünülüyordu: Korkunç gerçek ortaya çıktı Kayseri'de yangında öldüğü zannedilen şahsın, aslında cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Bursa'daki orman yangını sürüyor, 60 hektarlık alan zarar gördü Bursa’da büyük orman yangını çıktı, şuana kadar 60 hektarlık alan zarar gördü. Konu ile ilgili açıklama yapan Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Yangının etrafını kuşatmaya çalışıyoruz. Ekiplerimizle, canla başla sabaha kadar çalışacağız” dedi.