Türkiye Gazetesi

Havaların ısınmasıyla Türkiye'nin korkulu rüyası geri döndü. Geçen yıl tüm Türkiye'yi saran orman yangınları sıcaklıkların artmasıyla yeniden baş gösterdi. Dün Muğla, Sakarya, Aydın, Bursa ve Çanakkale'de çıkan yangınlar korkuturken OGM'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. OGM'den yapılan uyarıda, "Ormanı seven dikkat eder. Şiddetli lodos, düşük nem, yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu hafta sonu orman yangını riskimiz yüksek." ifadelerine yer verildi.

BALIKESİR’DEKİ YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Balıkesir’in Burhaniye ilçesine bağlı Pelitköy Mahallesi kırsalında bulunan çam ormanında çıkan ve lodosun etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye ve Edremit Grup Amirliklerine bağlı ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Örtü yangını olarak çıkan yangında bir buçuk hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

BİLECİK’TE ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Bilecik Kızıldamlar ile Kurtköy arasında Abuşlar mevkiinde dün öğlen saatlerinde dumanların yükseldiği bölgeye 20'e yakın orman ve belediyelere ait itfaiye ekibi sevk edildi. Küçük çaplı başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyürken yangına yangına 43 iş makinesi ve 174 personelle müdale edildi. 12 saatin ardından yangın köy merkezine ulaşmadan kontrol altına alındı. 300 dönümlük bir alan yandı.

OSMANİYE’DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Mahmutlar mevkiinde meydana gelen yangın bölgesine çok sayıda ekip gönderildi. Yaklaşık 4 saat süren çalışma neticesinde kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması başlatıldı. Yangın nedeniyle yaklaşık 10 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

ÇANAKKALE’DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Toluklar köyünde tarım arazisinde saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, ormanlık araziye sıçradı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle ilerlemeye başlayan alevler Külcüler ile Çırpılar köyü arasındaki ormanlık araziye ulaştı. Yangın gece saatlerinde de bölgede etkili olan lodos fırtınası nedeniyle ilerlemeye etti. Sabaha kadar süren söndürme çalışmaları netice verdi.

Yaklaşık 18 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Konuya ilişkin Orman Genel Müdürlüğü Twitter adresinden yapılan açıklamada; “Bursa- Osmangazi, Çanakkale -Bayramiç Bilecik - Merkez’de çıkan orman yangınlarını kahramanlarımızın mücadelesi sayesinde kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Çanakkale'deki orman yangını, soğuk hava depo tesislerine yaklaştı Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde başlayan orman yangını lodosun etkisiyle hızla yayılıyor. Alevler, tarım kredi kooperatifinin soğuk hava deposuna kadar geldi.