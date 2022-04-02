Türkiye Gazetesi

Mersin’in Erdemli ilçesinde Yarenler Mahallesi 8002 Sokak'taki bir müstakil evde olay meydana geldi. Evde bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı, içerde yalnız olan 3 yaşındaki Enes Güler, baygın olarak itfaiye tarafından dışarı çıkartıldı. Çocuk, hazır bekletilen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak 3 yaşındaki Enes, hastanede yapılan tüm müdahalelere müdahaleye rağmen, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bugün otopsi işlemleri tamamlanan küçük çocuğun cenazesi morgdan alınarak Alata Mezarlığına götürüldü.

Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından küçük Enes gözyaşları arasında defnedildi.

ENES BENİ NİYE BIRAKIP GİTTİN

Cenaze defni esnasında güçlükle ayakta duran anne Elif Güler, "Enes beni niye bırakıp gittin" diyerek ağıt yaktı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.

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