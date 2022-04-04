Türkiye Gazetesi

İstanbul Fatih'te bulunan bir 4 katlı kapalı otoparkın girişinde yaşanan patlama sonucu yangın çıktı. Patlama sonrasında otoparkın girişi savaş alanına döndü. Olayın çıkış nedeni araştırılıyor.

ÖNCE PATLAMA, SONRA YANGIN

Olay saat 23.00'da Fatih Süleymaniye Ordinaryüs Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir kapalı otoparkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre kapalı otoparkın girişinde bilinmeyen bir sebepten patlama yaşandı. Patlamanın sesini duyan vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa süre içerisinde müdahale etti. Çıkan yangın etrafa sirayet etmeden söndürüldü.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Patlama sonucu otoparkın duvarlarının etrafa savrulduğu, pencerelerin ise koptuğu görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan inceleme sonucunda can kaybının olmadığı, büyük oranda maddi hasarın olduğu tespit edildi.





Patlama sonucu çıkan yangının ilk anları ve itfaiye ekiplerinin müdahaleleri çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde alevlerin metrelerce yükseldiği görülüyor. İtfaiye ekiplerinin ilk müdahaleleri de cep telefonu kamerasına yansıyor.

Patlamanın sebebi araştırılıyor.

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