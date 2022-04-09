Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kozan ilçesi Mansurlu kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 01 JAA 081 plakalı jandarma devriye aracıyla 01 JB 505 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU, 3 ASKERİMİZ YARALI

Çarpışmanın şiddetiyle araçların hurdaya döndüğü kazada 2 asker şehit düşerken 3 asker de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan yaralı askerler ambulanslarla hastaneye sevk edilirken şehit düşen askerlerde hastane morguna kaldırıldı.

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

Kazada şehit düşen askerlerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan’ın Osmaniyeli olduğu öğrenildi. Şehit Yusuf Avan’ın Düziçi ilçesindeki baba ocağına acı haberi ulaşırken haberi alan acılı ailesinin Kozan ilçesine gittiği öğrenildi.

Evli ve bir çocuk babası olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan’ın yarın Düziçi ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Adana'da askeri araç kazası: 2 asker şehit, 3 asker yaralı Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 2 askerimiz şehit olurken 3 askerimiz yaralandı.