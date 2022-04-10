Türkiye Gazetesi

Seyhan ilçesinde yaşanan feci olayda M.G., boşanma aşamasında olduğu eşi Elif G.'nin yaşadığı eve geldi.

Bir süre sonra ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.G., eşi Elif G.’yi göğüs kısmından defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

M.G., kaçarken polisi arayarak karısını bıçakladığı yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine kadının bulunduğu adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı kadını özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Elif G. kurtarılamadı.

Elif G.’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, katil zanlısı kocayı yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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