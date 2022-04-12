Türkiye Gazetesi

İstanbul Üsküdar Afyonkarahisarlılar Platformunun Çengelköy Mehmet Çakır Kültür Merkezi'nde düzenlediği davete, Orman ve Su İşleri Eski Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu da katıldı. Hemşehrilerinin Ramazanını tebrik eden Eroğlu, Afyonkarahisar'da ve İstanbul'da yaptıkları hizmetleri anlattı. İftarda İstanbul Afyonkarahisarlı Sanayiciler ve İşadamları Derneği Başkanı Hüseyin Çelik, Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul İkinci Bölge Müdürü Musa Akdeniz ile çok sayıda davetli hemşehrileriyle hasret giderdi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi 19 öğretim üyesi alıyor Afyon Kocatepe Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Afyonkarahisar’da korkutan görüntü: Mezarlık çöktü Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde uzun yıllardır var olan yüzey deformasyonları Konya’da yaşanan depremin ardından biraz daha genişledi. Yarıklar yüzünden mezarlıktaki mezarlar çökerken evlerin duvarları ise yıkıldı.