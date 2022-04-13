Türkiye Gazetesi

Bingöl’ün Kığı ilçesine bağlı Tekbaşlar Jandarma Karakolu’na saldırı sonucu baraj inşaatında görevli timde yer alan komanda erler Eyüp Gürsoy ile Kütahyalı Ramazan Demirci’yi şehit eden terörist Devrim Kavak, Irak’ın kuzeyindeki Gara’da öldürüldü. Cezaevinden iki kez kaçan firari PKK’lı terörist Devrim Kavak etkisiz hale getirildi. Şehit askerlerden Kütahyalı Ramazan Demirci’nin ailesi büyük sbir sevinçle karşıladı haberi.

“OĞLUMUZUN İNTİKAMI ALINDI”

Demirci ailesi intikamın alındığı haberini duyar duymaz evlatlarının mezarını ziyarete giderek katilin ölündürüldüğü müjdesini verdi. Şehit Komanda Er Ramazan Demirci'nin babası Adem Demirci, “Oğlumuzun intikamı alındı. Allah Mehmetçiğimize zeval vermesin” dedi. Anne Halime Demirci, “Oğlumuz şehit edildiğinden beri içimizde ateş yanıyordu. Oğlumuzu şehit eden terörist öldürülmüş haberini aldık. Mutluyuz. Mehmetçiğimizi Allah korusun zeval vermesin” şeklinde konuştu.

HAİN TERÖRİST GARA’DA ÖLDÜRÜLDÜ

Terörist Devrim Kavak'ın, 2 Eylül 2008 günü Kütahya Gedizli Komando Er Ramazan Demirci ve er Eyüp Gürsoy'u şehit etmesinin yanı sıra Bingöl Yayladere'de arıcılık yapan Kemal Bektaşoğlu'nun öldürülmesi, Bingöl'de Ortaçanak köyünde Muhittin Karaca adlı köylünün kurşuna dizilerek elektrik direğine asılması, Bingöl-Elazığ karayolunda seyir halindeki askeri konvoya saldırı sonucu terhisine 20 gün kalan er Ömer Yankayış'ın şehit edilmesi, Bingöl Ortaçanak köyünde Osman Koca adlı köylünün öldürülmesi, Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Kavacık köyünde Uzman Onbaşı Cihan Kızıltaş'ın şehit edilmesi, Bingöl Yayladere kırsalında Piyade Onbaşı Dursun Buz'un şehit edilmesinden sorumlu olduğu öğrenildi. Kavak, 2013'te 18 mahkumla beraber Bingöl Cezaevi'nden firar etmiş ve yakalandıktan sonra konulduğu Diyarbakır Cezaevi'nden de kaçmıştı. Kavak, 2019'da Gara'da öldürüldü ancak örgüt, öldüğünü yıllar sonra duyurdu.

24 yaşındaki Uzman çavuş 2 aydır tedavi gördüğü hastanede şehit oldu Tekirdağ'da aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Uğur Alperen, 2 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.