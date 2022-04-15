Türkiye Gazetesi

İstanbul Küçükçekmece'de 23 Ekim 2020'de Sıdıka Üner, kocası Mehmet Üner tarafından 28 bıçak darbesiyle öldürüldü. Tutuklanan zanlı hakkında ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Sanık, bugün Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü iddia eden Mehmet Üner “Maktul soyadımı taşıdığı halde erkeklik gururumu yere serdi. Biz namus ve şerefimiz için yaşıyoruz. Bunlar göz önüne alınarak kararı yüce mahkemeye bırakıyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" şeklinde savunma yaptı. Karayını açıklayan mahkeme heyeti, oy çokluğu ile zanlının ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme başkanı ise suçun 'eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçu dahiline girdiğini belirterek karara muhalefet şerhi koydu.

Karısını öldüren adam cinayetin sebebini açıkladı, müebbet yedi İstanbul Küçükçemece'de eşi Sıdıka Üner'i 28 yerinden bıçaklayarak öldüren Mehmet Üner, mahkemede beraatını istedi. Mahkeme ise ağırlaştırılmış müebbet verdi.

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