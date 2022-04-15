Türkiye Gazetesi

D-100 karayolu Yazıçamaltı mevkiinde İstanbul istikametinden Tosya istikametine seyir halinde olan H.İ. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters durdu. Kazada sürücü H.İ. ve bir kişi yaralandı.

Yaralılar 112 ambulans ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası Tosya Bölge Trafik ekipleri olay yerinden yol güvenliğini sağlayarak kaza ile ilgili inceleme başlattı.

TEM Bahçeşehir'de zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde içinde tır ve kamyonetin de oluğu 10 araçlık zincirleme kaza meydana geldi. kazada 2’si ağır 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu'nda feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil takla attı Bolu'da TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 1'i ağır 4 kişi yaralandı.