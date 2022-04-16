Türkiye Gazetesi

TRT Haber'in haberine göre; 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, İstanbul'daki etapla tamamlanacak. Sporcuların pedal çevirdiği süreçte Anadolu ve Avrupa Yakasında yolların bir kısmı trafiğe kapatılacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde yarışçıların geçişinin 15 dakika öncesinden trafik durdurulacak. Araç geçişlerine izin verilmeyecek.

Avrupa Yakasında Galata Köprüsü, Sarıyer ve Beyoğlu'nda belirli güzergahlar ile Dolmabahçe ve Çırağan yolu çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Anadolu Yakasında ise Üsküdar-Harem Sahil yolu, Bağdat Caddesi ve bazı yan yollar kapalı olacak.

57. Cumhurbaşkanlığı Turkiye Bisiklet Turu’nda 5. günün kazananı Welsford oldu 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda (Tour Of Türkiye) beşinci etap da sonuçlandı. 191.7 kilometrelik Manisa-Ayvalık etabını DSM Takımı’ndan Samuel Luke Welsford 4 saat 13 dakika 49 saniye ile kazandı. Finişe son 700 metre kala yaşanan kaza ise sprinterlerin planını alt üst etti.

57.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun yeni lideri Eduardo Sepulveda oldu 57.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun koşulan dördüncü etabında genel ferdi klasman birincisi yine değişti.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Selçuk-Alaçatı etabını Alexander Kaden Groves kazandı 57’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun (Tour of Türkiye) 2’nci gününde koşulan 158.4 kilometrelik Selçuk-Alaçatı etabını Bike Exchange takımından Alexander Kaden Groves 4 saat 02 dakika 10 saniye ile kazandı. Finişe toplu gelen Peloton’un arasından sıyrılan Avustralya’lı bisikletçi muhteşem bir sprintle çizgiyi birinci geçti.

Şov başlıyor! 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu start alıyor T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın Bodrum - Kuşadası etabıyla başlıyor. Dünyanın ilk ve tek 'Kıtalararası Etaplı Bisiklet Yarışı' olan Tour of Türkiye'de 25 takım ve 175 sporcu yarışacak.