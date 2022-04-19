Türkiye Gazetesi

Muğla Bodrum’a bağlı Yakaköy Mahallesi, Çilek Caddesi'ndeki bozuk orman ve makilik alanda pazar günü sabaha karşı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevler, Dereköy Mahallesi, Kavakderesi mevkiine kadar ilerledi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2,5 hektarlık alan zarar gördü.

BÖLGEDEN TAKSİYLE GEÇMİŞLER

Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bununa ardından güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, yangının başlamasından yaklaşık 10 dakika önce o bölgeden bir taksi geçtiğini ve içinde 3 kişi olduğunu belirledi. Bu şahısların taksi şoförü S.D. (26), kepçe operatörü Ö.Ö. (30) ve marangoz Y.T. (46) olduğu belirlendi. Şüpheliler kısa sürede yakalandı.

"ARKADAŞIMIZIN İHTİYACINI GİDERDİĞİ YERDE YANGIN ÇIKTI"

Emniyette sorgulanan O.Ö. “Kayınbiraderim S.D. ile birlikte alkol almak için gittik. Ortak arkadaşımız Y.T’yi de yanımıza aldık. Yangının başladığı yerde eşimin 6 dönüm arazisi var. Orada alkol almaya başladık. Bir süre sonra Y.T, tuvalet ihtiyacını gidermek için araçtan inip ormanlık alana gitti. Ardından yanımıza geldi. Bu esnada ihtiyacını giderdiği yerden alevler yükselmeye başladı. Arabaya biner binmez evine bırakmamız için bize ısrar etti” dedi.

ÜÇ ZANLI TUTUKLANDI

Y.T. ve S.D. de alkollü olmaları sebebiyle yangın olayına dair herhangi bir şey hatırlamadıklarını iddia etti. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.T. kasten orman yangınına sebep olma, Ö.Ö. ve S.D. ise taksirle orman yangınına sebep olma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bodrum’da başlayan orman yangını kontrol altına alındı Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve 6 saat sonra kontrol altına alınan orman yangını, akşam üzeri yeniden başlamıştı. 2,5 hektarlık alanın kül olduğu bölgede rüzgarın şiddetiyle yeniden canlanan yangın güçlükle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bodrum’da ormanlık alanda çıkan yangın büyüdü Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan orman yangını 6 saat sonunda kontrol altına alındı. 2,5 hektarlık alanın kül olduğu yangına gelen Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar yangında sabotaj ihtimali var.

Bodrum'da korkutan yangın Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.