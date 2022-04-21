Türkiye Gazetesi

Bir husumet daha kanlı bitti. Manisa’nın Salihli ilçesinde 1 kişi hayvan otlattıkları sırada amcaoğlunu tüfekle vurarak öldürdü. Amcaoğluyla arasında su meselesi yüzünden husumet bulunduğu öğrenilen şahsın cinayeti de bu sebeple işlediği düşünülürken, şüpheli amcaoğlunun ise suç aleti ile kaçtığı öğrenildi.

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE KAÇTI

Olay, Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Başlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden su yüzünden husumet olduğu iddia edilen iki amcaoğlu Ramazan Dağ (55) ile Ali Dağ (55), Devler mevkiinde hayvan otlattığı esnada bilinmeyen sebeple aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Dağ, amcaoğlu Ramazan Dağ’ı yanında bulunan av tüfeği ile kafa bölgesinden ateş edip kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ramazan Dağ’ın olay yerinde öldüğünü tespit etti.



Öte yandan cinayet sonrası Ali Dağ, suç aleti ile birlikte kaçtı. Jandarma kaçan şüpheliyi bulmak için bölgede operasyon başlattı.

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