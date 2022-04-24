Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında batmak üzere olan bottaki 17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçiş hazırlığındaki bir grup düzensiz göçmen, Ölüdeniz açıklarında içerisinde bulundukları lastik botun su alması üzerine yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği 81 göçmen kurtarıldı İzmir’in Foça ve Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 81 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından kurtarıldı.

Muğla'da 97 düzensiz göçmen dere yatağında yakalandı Muğla'nın Milas ilçesinde Afganistan, Bangladeş, Suriye ve Irak uyruklu 97 düzensiz göçmen dere yatağında yakalandı.