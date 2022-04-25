Türkiye Gazetesi

Sorgun ilçesindeki bir mezbahada veteriner hekim V.L. ile Y.B ve İ.B. kardeşler arasında tartışma çıktı.

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen tarafların tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Y.B., veteriner hekim V.L.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı.

Mezbahadakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Veteriner hekim V.L., sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sorgun Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Y.B. ve İ.B. ise gözaltına alındı.

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