Türkiye Gazetesi

Babasının ölümünden sonra yetim maaşı alan genç vergi borcunu ödemeyince hakkında icra takibi başlatıldı. Kararın hukuksuz olduğunu öne süren genç, İdare Mahkemesi’ne müracaat etti. Mahkeme; davacının muhtelif vergi borçları nedeniyle yetim maaşı hesabına uygulanan haczin kaldırılması ve haczedilen tutarın iadesini yasaya uygun buldu. Vergi Dairesi karara itiraz edince devreye giren Bölge İdare Mahkemesi kararı yerinde buldu. Vergi Dairesi Başkanlığı bu kararı da temyiz edince devreye Danıştay 3. Dairesi girdi. 2022 yılında emsal nitelikte bir karara imza atan Danıştay, yetim maaşının vergi borcundan ötürü kesilemeyeceğine hükmetti.

EMSAL NİTELİĞİNDE VERGİ BORCU KARARI

Kararda şöyle denildi: "Davacının bir kısım vergi borçlarının tahsili amacıyla 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmakta olan babasının vefat etmesi nedeniyle 01/07/1993 tarihinden itibaren almış olduğu ölüm aylığının 1/3'ünün 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanunun 71. maddesi uyarınca haczedildiği anlaşılmıştır. 5434 sayılı Kanun çerçevesinde ölüm aylığı alanların ödemelerine devam edileceği belirtildikten sonra işlemlerin nasıl yapılacağının sayma usulü ile belirlenmiş olduğu ve bu sayılan hükümler içerisinde hacizle ilgili herhangi bir düzenleme yer almadığı ortadadır. 5510 sayılı Kanun çerçevesinde değinilen aylık ve gelirlerin haczedilebilmesi borçlunun muvafakatine bağlandığı halde davacının bu yönde bir muvafakatinin bulunmadığı anlaşıldığından uygulanan hacizde hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle dava konusu haciz kaldırılmış, yapılan kesintinin iadesine karar verilmiştir. Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir. Temyize konu Vergi Dava Dairesi kararının onanmasına hükmedilmiştir."

15 yıl önce iyilik yaptı, 300 bin liralık vergi borcu başına kaldı Sultanbeyli’de hurda toplayarak geçimini sağlayan ve okuma yazması olmayan İsa Uzğuç isimli vatandaş, sokakta tanıştığı hamile ve evsiz olduğunu söyleyen genç kadına yardımcı olmak için kalacak yer buldu. Kısa süre sonra genç kadının arkadaşları ortaya çıktı. Uzğuç’un hamile kadına yaptığı iyiliğin karşılıksız kalmayacağını söyleyen şüpheliler, Uzğuç’a iş verecekleri iddiasıyla önceden hazırladıkları evraklara parmak bastırttı. Şüpheli şahıslar, Uzğuç’un parmak bastığı evrakları kullanarak Uzğuç adına 6 farklı şirket açıp, 300 bin liralık vergi borcu da bırakarak ortadan kayboldu. 2009 yılından bu yana açılan davalarda yargılanan İsa Uzğuç beraat etti ancak bu kez de üzerine kurulan şirketler nedeniyle yüklü miktarda vergi borcu çıkarıldı.