​Tiktok üzerinden paylaştığı videolarla takipçi sayısını arttıran fenomen Ümran Avcu, Umranto takma ismiyle video paylaşmaya devam ediyor. Kare yüz efektini kullanan ve videolarında sesini değiştiren Ümran Avcu, “Gündelik hayata dair keyifli videolar çektiğim için takipçilerim videolarımı çok beğeniyor. Çünkü hayatın içinden bir şeyler paylaşıyorum. Çalışma hayatında her zaman yeniliğin önemli olduğuna inandığım için bankacılık ve sigortacılık sektöründeki çalışmalarımın yanı sıra Tiktok üzerinden de video paylaşımı yapmaya başladım. Teknolojinin geliştiği günümüz dünyasında farklı iş fırsatlarının her zaman mümkün olduğunu düşünüyorum. Sosyal medya platformları, insanlara yenilikçi iş fırsatları sunan çok özel alanlar arasında yer alıyor. Bu nedenle dikkat ederseniz son zamanlarda Tiktok, Instagram gibi platformları daha çok iş sahaları olarak değerlendiriliyor. Bu önemli bir yenilik ve değişim. Yeniliği değerlendirebildiğiniz takdirde, tek bir işe bağlı kalmak zorunda kalmazsınız. Her zaman yapacak farklı şeyler bulur, çalışma hayatınızın aktif bir zemine oturmasını sağlayabilirsiniz. Bu nedenle teknolojik gelişimlerden yararlanmanın önemli olduğuna inanıyorum. Tiktok üzerinden video paylaşımı yaparken temel olarak bu düşünce üzerinden hareket ediyorum.” ifadelerinde bulundu.

"RİSKLERİ GÖZE ALMALI VE YENİLİKLERE AÇIK OLMALIYIZ"

İş hayatında risklerin göze alınması gerektiğini belirten Ümran Avcu, yeniliklere açık olmanın da çok önemli olduğunun altını çizdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avcu, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “İçerisinde bulunduğum sektörde çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Kariyer hayatım içerisinde hangi meslek dallarının beni çok mutlu ettiğini fark ettiğim için mutlu olduğumu söyleyebilirim. Şu anda taklit videoları oluşturuyorum fakat zamanla daha farklı projeler içerisinde yer almak istiyorum. Bu konuda çalışmalar içerisindeyim. Yeni projelerle takipçilerimin karşısına çıkmayı arzu ediyorum. Kendimi bu alanda geliştirecek eğitimler almaya da devam ediyorum. Kariyer hayatında risk almak oldukça önemli. Eğer akıllıca risk alıyorsanız başarı elde edebilir, kariyer hayatınızda profesyonel bir şekilde ilerleme şansına kavuşabilirsiniz. Bu düşünce ile hareket ettiğimi rahatlıkla söyleyebilirim.”

