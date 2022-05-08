Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Konyaaltı ilçesine bağlı Batı Çevreyolu üzerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik timleri korsan taksi işi yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Sivil polis internet üzerinden temin ettiği telefon numarasını arayarak taksi çağırdı. Kısa süre Konyaaltı ilçesine gelen korsan taksi sürücüsü Erdoğan U.A. Antalya Havalimanı’na gitmek isteyen müşteri kılığındaki polisle 140 TL karşılığında anlaştı. Bu sırada hareketli konumu açan sivil polis konumunu ekiplerle paylaştı. Uygulama noktasına gelen sürücü ekipler tarafından araçtan indirildi.

“YARDIMSEVERLİĞİMİN CEZASINI ÇEKİYORUM”

Polis ekiplerini karşısında görünce şaşıran sürücü kendisine ceza yazılmaması için dil döktü. Polis ekipleri şahsa korsan taksicilik suçundan 9 bin 125 TL para cezası kesti. Araç ise 2 ay trafikten men edilerek çekici aracılığıyla Yediemin otoparkına çekildi. Suçlamaları kabul etmeyen sürücü, “Yapmayın etmeyin. Gözünüzü seveyim. Götürmeyeyim mi memur bey. Pazar yerinin yanında aldım. Korsan taksici olduğum doğru değil. Yardımseverliğin cezasını çekiyorum. Para istediğim asılsız. Arkadaş otostop yapıyordu ben de aldım” diyerek, kendini savundu.

KORSAN TAKSİCİ EHLİYETSİZ ÇIKTI

İşlemlerinin ardından polisin taksi isteğini geri çeviren sürücü, çevre yolundan yaya olarak ayrıldı. Öte yandan, dün akşam saatlerinde ise yine korsan taşımacılık yapan 07 AND 853 plakalı aracı da durduran ekipler, sürücünün ehliyetsiz olduğunu belirledi. Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak ve korsan taşımacılık yapmak suçlarından toplamda 12 bin 799 TL para cezası kesildi, araç trafikten 2 ay men edildi.

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