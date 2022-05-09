Türkiye Gazetesi

Meteoroloji son dakika haberi: 9 Mayıs 2022 hava nasıl olacak sorusunun cevabını Meteoroloji açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan tahmin raporuna göre bugün yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

SICAKLIKLAR 2-4 DERECE ARTACAK

Hava sıcaklığı Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

9 Mayıs 2022 hava durumu tahmin haritası

HAFTA SONU MARMARA'YA DİKKAT

Sosyal medya hesabından hava durumuna dair tahminlerini paylaşan Prof. Dr. Orhan Şen, bugün Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış beklendiğini belirtti. Prof. Dr. Şen, "Yağışlar Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, diğer yerlerde sağanak yağmur şeklinde. Güneydoğu'da sıcaklıklar artıyor, diğer yerlerde değişim yok" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şen, "Bu hafta Çarşamba Güney ve İç Ege ile Batı Akdenizde, Perşembe Doğu ve Güneydoğuda, Cumartesi-Pazar ise Marmara'da yağmur olasılığı var. Sıcaklıklar perşembe gününden sonra artmaya başlayacak" dedi.

10 Mayıs 2022 hava durumu tahmin haritası

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 20

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 18

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25

Adana: Parçalı ve az bulutlu 27

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Güneşe aldanmayın! Meteoroloji uyardı, sağanak etkili olacak (8 Mayıs 2022 hava durumu) Meteoroloji 8 Mayıs 2022 hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Bugün özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, yurdun kalan kesimlerinde ise hava parçalı bulutlu ve güneşli geçecek. Önümüzdeki günlerde ise yurt genelinde özellikle doğu kesimlerde sağanağın devam edeceği öngörülüyor.