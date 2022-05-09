Türkiye Gazetesi

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Mudurnu Caddesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda kaza meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonundaki pompaya çarpması neticesinde devrildi. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Yaralıların yardımına istasyon çalışanları ve çevredekiler koştu.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

5 KİŞİLİK AİLE SON ANDA KURTARILDI

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, 5 kişilik bir ailenin aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtulması, istasyona dalması ve pompaya çarpıp devrilmesi yer alıyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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